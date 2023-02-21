Ярославцева Евдокия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярославцева Евдокия Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1790

Муж: Ярославцев Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Ярославцева Анна Егоровна

Отец ребёнка: Ярославцев Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Ярославцев Савелий Егорович

Отец ребёнка: Ярославцев Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Агафья Егорова

Отец ребёнка: Ярославцев Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Ярославцев Степан Егорович

Отец ребёнка: Ярославцев Егор Алексеевич

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Ярославцев Дмитрий Егорович

Отец ребёнка: Ярославцев Егор Алексеевич

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Ярославцов Варфоломей Егоров

Отец ребёнка: Ярославцев Егор Алексеевич

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Дарья Егоровна

Отец ребёнка: Ярославцев Егор Алексеевич

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Стефанида Егорова

Отец ребёнка: Ярославцев Егор Алексеевич

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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