Ярославцева Евдокия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1790
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Ярославцева Анна Егоровна
Отец ребёнка: Ярославцев Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Ярославцев Савелий Егорович
Отец ребёнка: Ярославцев Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Агафья Егорова
Отец ребёнка: Ярославцев Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Ярославцев Степан Егорович
Отец ребёнка: Ярославцев Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Ярославцев Дмитрий Егорович
Отец ребёнка: Ярославцев Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Ярославцов Варфоломей Егоров
Отец ребёнка: Ярославцев Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Дарья Егоровна
Отец ребёнка: Ярославцев Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Стефанида Егорова
Отец ребёнка: Ярославцев Егор Алексеевич
Смерть
Неизвестно