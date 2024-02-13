Юмашева (Полтава) Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юмашева (Полтава) Зинаида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полтава Петр

Мать: Полтава Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Юмашев Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вениамин

Отец ребёнка: Юмашев Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юмашев Вениамин Сергеевич

Отец ребёнка: Юмашев Сергей Петрович

Рождение ребёнка
23.05.1939

Дочь: Курбесова Гальвина Сергеевна

Отец ребёнка: Юмашев Сергей Петрович

Смерть
Неизвестно

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