Юмашева (Полтава) Зинаида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Полтава Петр
Мать: Полтава Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Юмашев Сергей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вениамин
Отец ребёнка: Юмашев Сергей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юмашев Вениамин Сергеевич
Отец ребёнка: Юмашев Сергей Петрович
Рождение ребёнка
23.05.1939
Дочь: Курбесова Гальвина Сергеевна
Отец ребёнка: Юмашев Сергей Петрович
Смерть
Неизвестно