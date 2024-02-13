Юмашев Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юмашев Сергей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юмашев Петр Никифорович

Мать: Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: Юмашева (Полтава) Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вениамин

Мать ребёнка: Юмашева (Полтава) Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юмашев Вениамин Сергеевич

Мать ребёнка: Юмашева (Полтава) Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
23.05.1939

Дочь: Курбесова Гальвина Сергеевна

Мать ребёнка: Юмашева (Полтава) Зинаида Петровна

Смерть
Неизвестно

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