Юмашев Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юмашев Петр Никифорович
Мать: Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: Юмашева (Полтава) Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вениамин
Мать ребёнка: Юмашева (Полтава) Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юмашев Вениамин Сергеевич
Мать ребёнка: Юмашева (Полтава) Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
23.05.1939
Дочь: Курбесова Гальвина Сергеевна
Мать ребёнка: Юмашева (Полтава) Зинаида Петровна
Смерть
Неизвестно