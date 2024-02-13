Юмашев Вениамин Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юмашев Вениамин Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юмашев Сергей Петрович

Мать: Юмашева (Полтава) Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юмашев Кирилл Вениаминович

Мать ребёнка: Юмашева (Кияшко) Галина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лепешкина (Юмашева) Елена Вениаминова

Мать ребёнка: Юмашева (Кияшко) Галина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юмашева (Кияшко) Галина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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