Юмашев Вениамин Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юмашев Кирилл Вениаминович
Мать ребёнка: Юмашева (Кияшко) Галина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лепешкина (Юмашева) Елена Вениаминова
Мать ребёнка: Юмашева (Кияшко) Галина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно