Полтава Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полтава Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юмашева (Полтава) Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Полтава Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полтава Павел Петрович

Отец ребёнка: Полтава Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полтава Петр Петрович

Отец ребёнка: Полтава Петр

Смерть
Неизвестно

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