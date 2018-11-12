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Курбесова Гальвина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1939

Дата смерти

12.11.2018

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1939

Отец: Юмашев Сергей Петрович

Мать: Юмашева (Полтава) Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терещенко Инна Сергеевна

Отец ребёнка: Терещенко Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терещенко Валерий Сергеевич

Отец ребёнка: Терещенко Сергей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терещенко Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
19.01.1961

Сын: Курбесов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Курбесов Александр

Смерть
12.11.2018

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