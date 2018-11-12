Курбесова Гальвина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1939
Дата смерти12.11.2018
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терещенко Инна Сергеевна
Отец ребёнка: Терещенко Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терещенко Валерий Сергеевич
Отец ребёнка: Терещенко Сергей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1961
Сын: Курбесов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Курбесов Александр
Смерть
12.11.2018