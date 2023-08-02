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Костылев Александр Яковлевич

Место рождения

Мальково, Тюменский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

14.02.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1936

Отец: Костылев Яков Степанович

Мать: Костылева (Дементьева) Ольга Михайловна

Мальково, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костылев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Костылева (Штрек) Фрида Егоровна

Бракосочетание
21.12.1956

Жена: Костылева (Штрек) Фрида Егоровна

Рождение ребёнка
18.01.1959

Дочь: Исакова (Костылева) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Костылева (Штрек) Фрида Егоровна

Рождение ребёнка
14.07.1972

Сын: Костылев Евгений Александрович

Мать ребёнка: Костылева (Штрек) Фрида Егоровна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

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