Костылев Александр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения14.02.1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костылев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Костылева (Штрек) Фрида Егоровна
Бракосочетание
21.12.1956
Рождение ребёнка
18.01.1959
Дочь: Исакова (Костылева) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Костылева (Штрек) Фрида Егоровна
Рождение ребёнка
14.07.1972
Сын: Костылев Евгений Александрович
Мать ребёнка: Костылева (Штрек) Фрида Егоровна
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область