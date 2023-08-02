Костылева (Штрек) Фрида Егоровна
Место рождениясело Медведицкое, Медведицкого района, Сталинградская область
Дата рождения28.02.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1935
Отец: Штрек Егор Андреевич
Мать: Штрек Анна Кондратьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костылев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Костылев Александр Яковлевич
Бракосочетание
21.12.1956
Рождение ребёнка
18.01.1959
Дочь: Исакова (Костылева) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Костылев Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
14.07.1972
Сын: Костылев Евгений Александрович
Отец ребёнка: Костылев Александр Яковлевич
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область