Костылева (Штрек) Фрида Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костылева (Штрек) Фрида Егоровна

Место рождения

село Медведицкое, Медведицкого района, Сталинградская область

Дата рождения

28.02.1935

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1935

Отец: Штрек Егор Андреевич

Мать: Штрек Анна Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костылев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Костылев Александр Яковлевич

Бракосочетание
21.12.1956

Муж: Костылев Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
18.01.1959

Дочь: Исакова (Костылева) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Костылев Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
14.07.1972

Сын: Костылев Евгений Александрович

Отец ребёнка: Костылев Александр Яковлевич

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

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