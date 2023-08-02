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Штрек Анна Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штрек Егор Андреевич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Штрек Амалия Егоровна

Отец ребёнка: Штрек Егор Андреевич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Штрек Мария Егоровна

Отец ребёнка: Штрек Егор Андреевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Штрек Андрей Егорович

Отец ребёнка: Штрек Егор Андреевич

Рождение ребёнка
28.02.1935

Дочь: Костылева (Штрек) Фрида Егоровна

Отец ребёнка: Штрек Егор Андреевич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Штрек Яков Егорович

Отец ребёнка: Штрек Егор Андреевич

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Штрек Ирма Егоровна

Отец ребёнка: Штрек Егор Андреевич

Смерть
1942

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