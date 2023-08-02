Штрек Анна Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Штрек Егор Андреевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Штрек Амалия Егоровна
Отец ребёнка: Штрек Егор Андреевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Штрек Мария Егоровна
Отец ребёнка: Штрек Егор Андреевич
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Штрек Егор Андреевич
Рождение ребёнка
28.02.1935
Дочь: Костылева (Штрек) Фрида Егоровна
Отец ребёнка: Штрек Егор Андреевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Штрек Яков Егорович
Отец ребёнка: Штрек Егор Андреевич
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Штрек Ирма Егоровна
Отец ребёнка: Штрек Егор Андреевич
Смерть
1942