Костылева (Дементьева) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костылева (Дементьева) Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1936

Сын: Костылев Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Костылев Яков Степанович

Мальково, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костылев Виктор Яковлевич

Отец ребёнка: Костылев Яков Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костылев Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Костылев Яков Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костылева Лидия Яковлевна

Отец ребёнка: Костылев Яков Степанович

Смерть
Неизвестно