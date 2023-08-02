Костылева (Дементьева) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1936
Сын: Костылев Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Костылев Яков Степанович
Мальково, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костылев Виктор Яковлевич
Отец ребёнка: Костылев Яков Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костылев Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Костылев Яков Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костылева Лидия Яковлевна
Отец ребёнка: Костылев Яков Степанович
Смерть
Неизвестно