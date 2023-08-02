Костылев Яков Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костылев Яков Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1936

Сын: Костылев Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Костылева Ольга Михайловна

Мальково, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костылев Виктор Яковлевич

Мать ребёнка: Костылева Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костылев Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Костылева Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костылева Лидия Яковлевна

Мать ребёнка: Костылева Ольга Михайловна

Смерть
?.11.1943
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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