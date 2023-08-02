Костылев Яков Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти?.11.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1936
Сын: Костылев Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Костылева Ольга Михайловна
Мальково, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костылев Виктор Яковлевич
Мать ребёнка: Костылева Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костылев Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Костылева Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костылева Лидия Яковлевна
Мать ребёнка: Костылева Ольга Михайловна
Смерть
?.11.1943
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург