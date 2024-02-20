Корсунов Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсунов Василий Григорьевич

Корсунов Василий Григорьевич

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Корсунов Григорий Леонтьевич

Мать: Корсунова Пелагея

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Федорченко Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Корсунова ?

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Губарева Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Корсунова ?

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1860

Жена: Корсунова ?

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Корсунова ?

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
1900

Сын: Корсун Стефан Васильевич

Мать ребёнка: Корсунова ?

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close