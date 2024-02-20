Корсунов Василий Григорьевич
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1832
Отец: Корсунов Григорий Леонтьевич
Мать: Корсунова Пелагея
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Федорченко Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Корсунова ?
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Губарева Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Корсунова ?
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1860
Жена: Корсунова ?
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Корсунова ?
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Корсунова ?
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука