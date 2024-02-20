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Корсунова Пелагея

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Корсунов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Корсунов Григорий Леонтьевич

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Корсунова Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Корсунов Григорий Леонтьевич

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
После 1835

Сын: Корсунов Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Корсунов Григорий Леонтьевич

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
1838

Сын: Корсун Поликарп Григорьевич

Отец ребёнка: Корсунов Григорий Леонтьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
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