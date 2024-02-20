Корсунова Пелагея
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1815
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Корсунов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Корсунов Григорий Леонтьевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Корсунова Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Корсунов Григорий Леонтьевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
После 1835
Сын: Корсунов Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Корсунов Григорий Леонтьевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
1838
Сын: Корсун Поликарп Григорьевич
Отец ребёнка: Корсунов Григорий Леонтьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука