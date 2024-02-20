Корсунов Григорий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсунов Григорий Григорьевич

Корсунов Григорий Григорьевич

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки

Дата рождения

После 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1835

Отец: Корсунов Григорий Леонтьевич

Мать: Корсунова Пелагея

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Быленцова Агрипина Григорьевна

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close