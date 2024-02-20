Корсунов Григорий Григорьевич
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Дата рожденияПосле 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
После 1835
Отец: Корсунов Григорий Леонтьевич
Мать: Корсунова Пелагея
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Быленцова Агрипина Григорьевна
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно