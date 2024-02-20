Губарева (Корсунова) Акилина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубарева (Корсунова) Акилина Васильевна

Губарева (Корсунова) Акилина Васильевна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1832 г.р.

Мать

Около 1835 г.р.

Муж

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Корсунов Василий Григорьевич

Мать: Корсунова ?

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
15.01.1878

Муж: Губарев Иван Исаакович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1878г / зап.№ 4 /, Ф-265-1-4 / лист № 113 /
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close