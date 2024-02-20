Губарева (Корсунова) Акилина Васильевна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: Корсунов Василий Григорьевич
Мать: Корсунова ?
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
15.01.1878
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1878г / зап.№ 4 /, Ф-265-1-4 / лист № 113 /
Смерть
Неизвестно