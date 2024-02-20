Корсунова ?
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Федорченко Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Корсунов Василий Григорьевич
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Губарева Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Корсунов Василий Григорьевич
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1860
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Корсунов Василий Григорьевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Корсунов Василий Григорьевич
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно