Корсунова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсунова ?

Корсунова ?

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Федорченко Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Корсунов Василий Григорьевич

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Губарева Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Корсунов Василий Григорьевич

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1860

Муж: Корсунов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Корсунов Василий Григорьевич

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
1900

Сын: Корсун Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Корсунов Василий Григорьевич

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close