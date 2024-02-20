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(Корсунова) Мария Васильевна

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1832 г.р.

Мать

Около 1835 г.р.

Муж

Около 1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Корсунов Василий Григорьевич

Мать: Корсунова ?

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Бракосочетание
29.01.1917

Муж: Цыбульник Андрей Максимович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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