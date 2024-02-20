Корсун Стефан Васильевич
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Корсунов Василий Григорьевич
Мать: Корсунова ?
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
04.02.1918
Жена: Корсун Неонила Захаровна
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
ГАДО,Ф - 265-1-11,м/к-1918г.,лист-36,зап.-15
Рождение ребёнка
15.09.1918
Дочь: София Стефановна
Мать ребёнка: Корсун Неонила Захаровна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО,Ф - 265-1-11,м/к-1918г.,лист-24,зап.-44.
Рождение ребёнка
14.06.1920
Сын: Корсун Иван / Иоанн / Стефанович
Мать ребёнка: Корсун Неонила Захаровна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно