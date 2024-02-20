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Корсун Стефан Васильевич

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Корсунов Василий Григорьевич

Мать: Корсунова ?

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
04.02.1918

Жена: Корсун Неонила Захаровна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
ГАДО,Ф - 265-1-11,м/к-1918г.,лист-36,зап.-15
Рождение ребёнка
15.09.1918

Дочь: София Стефановна

Мать ребёнка: Корсун Неонила Захаровна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО,Ф - 265-1-11,м/к-1918г.,лист-24,зап.-44.
Рождение ребёнка
14.06.1920

Сын: Корсун Иван / Иоанн / Стефанович

Мать ребёнка: Корсун Неонила Захаровна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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