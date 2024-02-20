Корсун Неонила Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсун Неонила Захаровна

Корсун Неонила Захаровна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Корсун Захарий Стефанович

Мать: Корсун Акилина Яковлевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
04.02.1918

Муж: Корсун Стефан Васильевич

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
ГАДО,Ф - 265-1-11,м/к-1918г.,лист-36,зап.-15
Рождение ребёнка
15.09.1918

Дочь: София Стефановна

Отец ребёнка: Корсун Стефан Васильевич

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО,Ф - 265-1-11,м/к-1918г.,лист-24,зап.-44.
Рождение ребёнка
14.06.1920

Сын: Корсун Иван / Иоанн / Стефанович

Отец ребёнка: Корсун Стефан Васильевич

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close