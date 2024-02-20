Корсун Неонила Захаровна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
04.02.1918
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
ГАДО,Ф - 265-1-11,м/к-1918г.,лист-36,зап.-15
Рождение ребёнка
15.09.1918
Дочь: София Стефановна
Отец ребёнка: Корсун Стефан Васильевич
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО,Ф - 265-1-11,м/к-1918г.,лист-24,зап.-44.
Рождение ребёнка
14.06.1920
Сын: Корсун Иван / Иоанн / Стефанович
Отец ребёнка: Корсун Стефан Васильевич
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно