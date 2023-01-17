(Хохлова) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хохлова) Лидия

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
07.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Концевиц Михаил

Рождение ребёнка
20.07.1939

Дочь: Чирихина Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Концевиц Михаил

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Концевиц Михаил

Смерть
Неизвестно
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