Чирихина (Концевиц) Юлия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирихина (Концевиц) Юлия Михайловна

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Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

20.07.1939

Дата смерти

23.02.2014

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1939

Отец: Концевиц Михаил

Мать: Лидия

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.12.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
23.02.2014
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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