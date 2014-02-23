Чирихина (Концевиц) Юлия Михайловна
Место рождения
Дата рождения20.07.1939
Дата смерти23.02.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1939
Отец: Концевиц Михаил
Мать: Лидия
Рождение ребёнка
09.04.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.12.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
23.02.2014