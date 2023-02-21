Концевиц Михаил
Место рожденияРоссия
Дата рождения1912
Дата смерти1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
07.04.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лидия
Рождение ребёнка
20.07.1939
Дочь: Чирихина Юлия Михайловна
Мать ребёнка: Лидия
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лидия
Смерть
1956