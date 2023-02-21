Концевиц Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Концевиц Михаил

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1912

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
07.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лидия

Рождение ребёнка
20.07.1939

Дочь: Чирихина Юлия Михайловна

Мать ребёнка: Лидия

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лидия

Смерть
1956
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