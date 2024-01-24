Пляшкевич Бронислава Иосиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пляшкевич Бронислава Иосиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пляшкевич Михаил Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Пляшкевич Михаил Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пляшкевич Михаил Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пляшкевич Михаил Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уварова Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Пляшкевич Михаил Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пляшкевич Александр Михайлович

Отец ребёнка: Пляшкевич Михаил Фомич

Смерть
Неизвестно
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