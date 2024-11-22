Пляшкевич Николай Михайлович 18.10.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пляшкевич Николай Михайлович

Место рождения

пост Александровский о. Сахалин

Дата рождения

18.10.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1919

Отец: Пляшкевич Михаил Фомич

Мать: Пляшкевич (Шмаус) Бронислава Иосифовна

пост Александровский о. Сахалин
Воспреемники – надсмотрщик Сахалинской почтово-телеграфной конторы Иоаким Иоаннов Сацюк и жена надзирателя Сахалинской тюрьмы Агриппина Фомина Ольчук | ГИАСО, фонд №23И, опись № 2, дело № 202, стр. 33
Смерть
Неизвестно

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