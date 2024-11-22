Пляшкевич Николай Михайлович
Место рожденияпост Александровский о. Сахалин
Дата рождения18.10.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
18.10.1919
пост Александровский о. Сахалин
Воспреемники – надсмотрщик Сахалинской почтово-телеграфной конторы Иоаким Иоаннов Сацюк и жена надзирателя Сахалинской тюрьмы Агриппина Фомина Ольчук | ГИАСО, фонд №23И, опись № 2, дело № 202, стр. 33
Смерть
Неизвестно