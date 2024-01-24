Пляшкевич Михаил Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Пляшкевич Бронислава Иосиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уварова Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Пляшкевич Бронислава Иосиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пляшкевич Александр Михайлович
Мать ребёнка: Пляшкевич Бронислава Иосиповна
Смерть
Неизвестно