(Пляшкевич) Вера Михайловна
Место рожденияпост Александровский о. Сахалин
Дата рождения26.06.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.06.1913
пост Александровский о. Сахалин
Воспреемники – делопроизводитель канцелярии Губернатора Сахалинской области Надворный со-ветник Василий Симеонов Домбковский и жена чиновника Сахалинской почтово-телеграфной конторы Иоакима Сацук – Ма... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
г. Магадан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно