(Пляшкевич) Вера Михайловна 26.06.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Пляшкевич) Вера Михайловна

Место рождения

пост Александровский о. Сахалин

Дата рождения

26.06.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1913

Отец: Пляшкевич Михаил Фомич

Мать: Пляшкевич (Шмаус) Бронислава Иосифовна

пост Александровский о. Сахалин
Воспреемники – делопроизводитель канцелярии Губернатора Сахалинской области Надворный со-ветник Василий Симеонов Домбковский и жена чиновника Сахалинской почтово-телеграфной конторы Иоакима Сацук – Ма... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
г. Магадан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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