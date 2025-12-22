Пляшкевич Станислав Петрович
мужской, родился 1946
умер 21.11.1996, пос. Палатка Магаданской обл.
ОтецСолохин Петр Яковлевич06.06.1913 г.р.
МатьСолохина (Пляшкевич) Вера Михайловна26.06.1913 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Место жительства
Неизвестно
пос. Палатка Магаданской обл.
Рождение ребёнка
20.12.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
21.11.1996
пос. Палатка Магаданской обл.