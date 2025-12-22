Пляшкевич Станислав Петрович 1946 — найти родственников по фамилии на Familio

Пляшкевич Станислав Петрович

Автор
АГ
Глазунов А.

мужской, родился 1946

умер 21.11.1996, пос. Палатка Магаданской обл.

Отец
Солохин Петр Яковлевич06.06.1913 г.р.
Мать
Солохина (Пляшкевич) Вера Михайловна26.06.1913 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Солохин Петр Яковлевич

Мать: Солохина (Пляшкевич) Вера Михайловна

Место жительства
Неизвестно
пос. Палатка Магаданской обл.

Рождение ребёнка
20.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
21.11.1996
пос. Палатка Магаданской обл.

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