Уварова (Пляшкевич) Евгения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уварова (Пляшкевич) Евгения Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пляшкевич Михаил Фомич

Мать: Пляшкевич Бронислава Иосиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уваров Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уваров Михаил Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уваров Михаил Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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