Павлова (Суслонова) Варвара Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Суслонова) Варвара Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

31.08.1918

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Суслонов Гавриил Абрамов

Мать: Суслонова Зиновья Каллистратова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тагильцова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Иван Казак Ст. Полуденной Федорович

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Тагильцева (Павлова) Лукия Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Иван Казак Ст. Полуденной Федорович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
22.10.1871

Дочь: Сухова (Павлова) Елисавета Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Иван Казак Ст. Полуденной Федорович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
восприемники: казак Гавриил Васильевич Павлов и казачья жена Гликерия Петрова Галкина.
Рождение ребёнка
15.08.1873

Сын: Павлов Федосей Станичный Судья 1 Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван Казак Ст. Полуденной Федорович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
восприемники: казак Гавриил Васильевич Павлов и казачья жена Гликерия Петрова Галкина.
Рождение ребёнка
21.10.1879

Дочь: (Павлова) Параскева Иванова

Отец ребёнка: Павлов Иван Казак Ст. Полуденной Федорович

Рождение ребёнка
14.01.1884

Дочь: (Павлова) Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Павлов Иван Казак Ст. Полуденной Федорович

Рождение ребёнка
03.05.1885

Дочь: (Павлова) Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Павлов Иван Казак Ст. Полуденной Федорович

Смерть
31.08.1918
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
69 лет от старости

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