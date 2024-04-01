Суслонова Зиновья Каллистратова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1843
Сын: Суслонов Евсевий Гаврилов
Отец ребёнка: Суслонов Гавриил Абрамов
Рождение ребёнка
16.11.1844
Сын: Суслонов Григорий Гаврилов
Отец ребёнка: Суслонов Гавриил Абрамов
Рождение ребёнка
22.01.1847
Дочь: (Суслонова) Ксения Гаврилова
Отец ребёнка: Суслонов Гавриил Абрамов
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Павлова (Суслонова) Варвара Гавриловна
Отец ребёнка: Суслонов Гавриил Абрамов
Рождение ребёнка
17.04.1853
Сын: Суслонов Георгий Крест. Д. Зарослой Гаврилов
Отец ребёнка: Суслонов Гавриил Абрамов
Смерть
Неизвестно