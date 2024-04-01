Суслонова Зиновья Каллистратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслонова Зиновья Каллистратова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аверин Каллистрат Крест. Д. Зарослой Иванов

Мать: Оверина Ксения Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суслонов Гавриил Абрамов

Рождение ребёнка
20.06.1843

Сын: Суслонов Евсевий Гаврилов

Отец ребёнка: Суслонов Гавриил Абрамов

Рождение ребёнка
16.11.1844

Сын: Суслонов Григорий Гаврилов

Отец ребёнка: Суслонов Гавриил Абрамов

Рождение ребёнка
22.01.1847

Дочь: (Суслонова) Ксения Гаврилова

Отец ребёнка: Суслонов Гавриил Абрамов

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Павлова (Суслонова) Варвара Гавриловна

Отец ребёнка: Суслонов Гавриил Абрамов

Рождение ребёнка
17.04.1853

Сын: Суслонов Георгий Крест. Д. Зарослой Гаврилов

Отец ребёнка: Суслонов Гавриил Абрамов

Смерть
Неизвестно

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