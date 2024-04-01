Аверин Каллистрат Крест. Д. Зарослой Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверин Каллистрат Крест. Д. Зарослой Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

30.06.1849

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Аверин Иван 1 Леонтьев

Мать: Аверина (Горлова) Екатерина Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суслонова Зиновья Каллистратова

Мать ребёнка: Оверина Ксения Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аверин Михаил Каллистратов

Мать ребёнка: Оверина Ксения Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оверина Ксения Иванова

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Аверин Филипп Крест. Д. Зарослой Каллистратов

Мать ребёнка: Оверина Ксения Иванова

Смерть
30.06.1849
Зарослое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
75 лет, опухоль

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