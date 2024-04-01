Аверин Каллистрат Крест. Д. Зарослой Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смерти30.06.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суслонова Зиновья Каллистратова
Мать ребёнка: Оверина Ксения Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аверин Михаил Каллистратов
Мать ребёнка: Оверина Ксения Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оверина Ксения Иванова
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Аверин Филипп Крест. Д. Зарослой Каллистратов
Мать ребёнка: Оверина Ксения Иванова
Смерть
30.06.1849
Зарослое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
75 лет, опухоль