Аверин Иван 1 Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1754
Отец: Аверин Леонтий Крест. Д. Афонькиной Трофимов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: (Аверина) Авдотья Иванова
Мать ребёнка: Аверина (Горлова) Екатерина Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1778
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Аверина) Лукерья Иванова
Мать ребёнка: Аверина (Горлова) Екатерина Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1781
Мать ребёнка: Аверина (Горлова) Екатерина Дмитриева
Смерть
Неизвестно