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Аверин Иван 1 Леонтьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Аверин Леонтий Крест. Д. Афонькиной Трофимов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аверина (Горлова) Екатерина Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: (Аверина) Авдотья Иванова

Мать ребёнка: Аверина (Горлова) Екатерина Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Аверин Каллистрат Крест. Д. Зарослой Иванов

Мать ребёнка: Аверина (Горлова) Екатерина Дмитриева

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Аверина) Лукерья Иванова

Мать ребёнка: Аверина (Горлова) Екатерина Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Аверин Перфилей Иванов

Мать ребёнка: Аверина (Горлова) Екатерина Дмитриева

Смерть
Неизвестно

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