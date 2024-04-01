Аверина (Горлова) Екатерина Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: (Аверина) Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Аверин Иван 1 Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Аверин Каллистрат Крест. Д. Зарослой Иванов
Отец ребёнка: Аверин Иван 1 Леонтьев
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Аверина) Лукерья Иванова
Отец ребёнка: Аверин Иван 1 Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1781
Отец ребёнка: Аверин Иван 1 Леонтьев
Смерть
Неизвестно