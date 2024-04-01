Аверина (Горлова) Екатерина Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверина (Горлова) Екатерина Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Иванов-Горлов Дмитрий Михайлов

Мать: Горлова (Замираева) Алена Меркульева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аверин Иван 1 Леонтьев

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: (Аверина) Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Аверин Иван 1 Леонтьев

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Аверин Каллистрат Крест. Д. Зарослой Иванов

Отец ребёнка: Аверин Иван 1 Леонтьев

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Аверина) Лукерья Иванова

Отец ребёнка: Аверин Иван 1 Леонтьев

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Аверин Перфилей Иванов

Отец ребёнка: Аверин Иван 1 Леонтьев

Смерть
Неизвестно

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