Суслонов Георгий Крест. Д. Зарослой Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1853
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1872
Дочь: (Суслонова) Матрона Григорьева
Мать ребёнка: Суслонова Пелагия Романова
Рождение ребёнка
25.11.1873
Мать ребёнка: Суслонова Пелагия Романова
Рождение ребёнка
17.03.1876
Сын: Суслонов Алексей Григорьев
Мать ребёнка: Суслонова Пелагия Романова
Военная служба
С 1884 по 1885
Зарослое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Записан как солдат в восприемниках Татьяны Ивановой Павловой (мать Варвара Гаврилова)
Смерть
Неизвестно