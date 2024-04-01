Суслонов Георгий Крест. Д. Зарослой Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслонов Георгий Крест. Д. Зарослой Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1853

Отец: Суслонов Гавриил Абрамов

Мать: Суслонова Зиновья Каллистратова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суслонова Пелагия Романова

Рождение ребёнка
09.11.1872

Дочь: (Суслонова) Матрона Григорьева

Мать ребёнка: Суслонова Пелагия Романова

Рождение ребёнка
25.11.1873

Сын: Суслонов Яков Григорьев

Мать ребёнка: Суслонова Пелагия Романова

Рождение ребёнка
17.03.1876

Сын: Суслонов Алексей Григорьев

Мать ребёнка: Суслонова Пелагия Романова

Военная служба
С 1884 по 1885
Зарослое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Записан как солдат в восприемниках Татьяны Ивановой Павловой (мать Варвара Гаврилова)
Смерть
Неизвестно

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