Тагильцева (Павлова) Лукия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тагильцева (Павлова) Лукия Ивановна

Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

07.05.1904

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Павлов Иван Казак Ст. Полуденной Федорович

Мать: Павлова Варвара Гавриловна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
06.02.1889

Муж: Тагильцев Прохор Захаров

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
м. 19 ж. 19
Рождение ребёнка
04.08.1894

Дочь: Евдокия Прохорова

Отец ребёнка: Тагильцев Прохор Захаров

Рождение ребёнка
22.08.1895

Дочь: Наталья Прохорова

Отец ребёнка: Тагильцев Прохор Захаров

Рождение ребёнка
23.12.1897

Сын: Тагильцев Николай Прохоров

Отец ребёнка: Тагильцев Прохор Захаров

Рождение ребёнка
1900

Сын: Тагильцев Павел Прохорович

Отец ребёнка: Тагильцев Прохор Захаров

Рождение ребёнка
01.02.1903

Дочь: Анна Прохоровна

Отец ребёнка: Тагильцев Прохор Захаров

Рождение ребёнка
25.04.1904

Сын: Тагильцов Василий Прохоров

Отец ребёнка: Тагильцев Прохор Захаров

Смерть
07.05.1904
От родов 35 лет
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