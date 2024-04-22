Тагильцева (Павлова) Лукия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти07.05.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Бракосочетание
06.02.1889
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
м. 19 ж. 19
Рождение ребёнка
04.08.1894
Дочь: Евдокия Прохорова
Отец ребёнка: Тагильцев Прохор Захаров
Рождение ребёнка
22.08.1895
Дочь: Наталья Прохорова
Отец ребёнка: Тагильцев Прохор Захаров
Рождение ребёнка
23.12.1897
Сын: Тагильцев Николай Прохоров
Отец ребёнка: Тагильцев Прохор Захаров
Рождение ребёнка
1900
Сын: Тагильцев Павел Прохорович
Отец ребёнка: Тагильцев Прохор Захаров
Рождение ребёнка
01.02.1903
Дочь: Анна Прохоровна
Отец ребёнка: Тагильцев Прохор Захаров
Рождение ребёнка
25.04.1904
Сын: Тагильцов Василий Прохоров
Отец ребёнка: Тагильцев Прохор Захаров
Смерть
07.05.1904
От родов 35 лет