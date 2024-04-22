Сухова (Павлова) Елисавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.10.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1871
восприемники: казак Гавриил Васильевич Павлов и казачья жена Гликерия Петрова Галкина.
Бракосочетание
27.01.1892
м. 25 ж. 20 по м. ст. Полуденной школы учитель Фёдор Николаев Савинов
Рождение ребёнка
14.11.1892
Дочь: Стефанида Порфириева
Отец ребёнка: Сухов Порфирий Николаев
Рождение ребёнка
28.10.1893
Отец ребёнка: Сухов Порфирий Николаев
Рождение ребёнка
07.10.1896
Сын: Сухов Петр Порфирьев
Отец ребёнка: Сухов Порфирий Николаев
Рождение ребёнка
08.05.1898
Сын: Сухов Николай Перфирьевич
Отец ребёнка: Сухов Порфирий Николаев
Рождение ребёнка
16.09.1901
Отец ребёнка: Сухов Порфирий Николаев
Рождение ребёнка
16.09.1901
Сын: Сухов Константин Порфирьев
Отец ребёнка: Сухов Порфирий Николаев
Рождение ребёнка
01.01.1905
Отец ребёнка: Сухов Порфирий Николаев
Рождение ребёнка
09.08.1906
Дочь: Мария Порфирьева
Отец ребёнка: Сухов Порфирий Николаев
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Бабаковская Клавдия Перфильевна
Отец ребёнка: Сухов Порфирий Николаев
Рождение ребёнка
1914
Сын: Сухов Константин Порфирьевич
Отец ребёнка: Сухов Порфирий Николаев
Смерть
Неизвестно