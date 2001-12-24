Клейменов Иван Самуилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клейменов Иван Самуилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1930

Дата смерти

24.12.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1954

Сын: Клейменов Виктор Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.06.1956

Сын: Клейменов Николай Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.01.1959

Сын: Клейменов Иван Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.09.1965

Дочь: Михайлова Нина Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.10.1973

Дочь: Ветчинникова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
24.12.2001
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