Клейменов Иван Самуилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1930
Дата смерти24.12.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.01.1954
Сын: Клейменов Виктор Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.06.1956
Сын: Клейменов Николай Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.01.1959
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.09.1965
Дочь: Михайлова Нина Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.10.1973
Дочь: Ветчинникова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
24.12.2001