Клейменов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1956
Отец: Клейменов Иван Самуилович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клейменова Гульнара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клейменова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Клейменова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клейменова Елена