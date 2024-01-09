Клейменов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клейменов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1956

Отец: Клейменов Иван Самуилович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клейменова Гульнара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клейменова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Клейменова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клейменова Елена

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