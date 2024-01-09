Клейменов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клейменов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1959

Отец: Клейменов Иван Самуилович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Оксана Ивановна

Мать ребёнка: Клейменова Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клейменов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Клейменова Лидия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клейменова Лидия Васильевна

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