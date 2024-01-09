Клейменов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1959
Отец: Клейменов Иван Самуилович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Оксана Ивановна
Мать ребёнка: Клейменова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клейменов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Клейменова Лидия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно