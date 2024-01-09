Ветчинникова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1973
Отец: Клейменов Иван Самуилович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.05.2003
Дочь: Ветчинникова Анастасия Романовна
Отец ребёнка: Ветчинников Роман Викторович
Рождение ребёнка
24.06.2007
Сын: Ветчинников Илья Романович
Отец ребёнка: Ветчинников Роман Викторович
Бракосочетание
Неизвестно