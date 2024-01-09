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Ветчинникова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1973

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1973

Отец: Клейменов Иван Самуилович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.05.2003

Дочь: Ветчинникова Анастасия Романовна

Отец ребёнка: Ветчинников Роман Викторович

Рождение ребёнка
24.06.2007

Сын: Ветчинников Илья Романович

Отец ребёнка: Ветчинников Роман Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ветчинников Роман Викторович

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