Михайлова Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1965

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1965 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1965

Отец: Клейменов Иван Самуилович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.03.1988

Сын: Михайлов Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Михайлов Игорь Васильевич

Рождение ребёнка
19.04.1996

Сын: Михайлов Никита Игоревич

Отец ребёнка: Михайлов Игорь Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Игорь Васильевич

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