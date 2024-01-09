Михайлова Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1965
Отец: Клейменов Иван Самуилович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.03.1988
Сын: Михайлов Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Михайлов Игорь Васильевич
Рождение ребёнка
19.04.1996
Отец ребёнка: Михайлов Игорь Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно