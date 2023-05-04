Рогачёв Фёдор Селиверстович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогачёв Фёдор Селиверстович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рогачёв Селиверст Викторович

Мать: Рогачева Анастасия Викторовна

Рождение ребёнка
26.01.1958

Сын: Рогачёв Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Рогачёва Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Рогачёв Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Рогачёва Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Рогачёва Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Рогачёва Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Ющенко Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Рогачёва Мария Ивановна

Смерть
2017

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