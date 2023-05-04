Рогачёв Фёдор Селиверстович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2017
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1958
Мать ребёнка: Рогачёва Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1959
Сын: Рогачёв Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Рогачёва Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Рогачёва Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Рогачёва Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Ющенко Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Рогачёва Мария Ивановна
Смерть
2017