Рогачева Анастасия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогачева Анастасия Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогачев ?

Отец ребёнка: Рогачёв Селиверст Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогачев ?

Отец ребёнка: Рогачёв Селиверст Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогачев Иван Селиверстович

Отец ребёнка: Рогачёв Селиверст Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогачев Василий Селиверстович

Отец ребёнка: Рогачёв Селиверст Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогачев Михаил Селиверстович

Отец ребёнка: Рогачёв Селиверст Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогачёв Фёдор Селиверстович

Отец ребёнка: Рогачёв Селиверст Викторович

Смерть
Неизвестно

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