Рогачева Анастасия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогачев ?
Отец ребёнка: Рогачёв Селиверст Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогачев ?
Отец ребёнка: Рогачёв Селиверст Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогачев Иван Селиверстович
Отец ребёнка: Рогачёв Селиверст Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогачев Василий Селиверстович
Отец ребёнка: Рогачёв Селиверст Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогачев Михаил Селиверстович
Отец ребёнка: Рогачёв Селиверст Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогачёв Фёдор Селиверстович
Отец ребёнка: Рогачёв Селиверст Викторович
Смерть
Неизвестно