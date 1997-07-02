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Рогачёва Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1930 ст.

Дата смерти

02.07.1997 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1930 ст.

Отец: Пронин Иван ?

Мать: Пронина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
26.01.1958

Сын: Рогачёв Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Рогачёв Фёдор Селиверстович

Рождение ребёнка
1959

Сын: Рогачёв Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Рогачёв Фёдор Селиверстович

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Рогачёва Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Рогачёв Фёдор Селиверстович

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Ющенко Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Рогачёв Фёдор Селиверстович

Смерть
02.07.1997 ст.

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