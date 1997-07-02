Рогачёва Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1930 ст.
Дата смерти02.07.1997 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1930 ст.
Отец: Пронин Иван ?
Мать: Пронина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
26.01.1958
Отец ребёнка: Рогачёв Фёдор Селиверстович
Рождение ребёнка
1959
Сын: Рогачёв Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Рогачёв Фёдор Селиверстович
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Рогачёва Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Рогачёв Фёдор Селиверстович
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Ющенко Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Рогачёв Фёдор Селиверстович
Смерть
02.07.1997 ст.