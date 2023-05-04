Рогачёв Селиверст Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогачёв Селиверст Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогачев ?

Мать ребёнка: Рогачева Анастасия Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогачев ?

Мать ребёнка: Рогачева Анастасия Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогачев Иван Селиверстович

Мать ребёнка: Рогачева Анастасия Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогачев Василий Селиверстович

Мать ребёнка: Рогачева Анастасия Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогачев Михаил Селиверстович

Мать ребёнка: Рогачева Анастасия Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогачёв Фёдор Селиверстович

Мать ребёнка: Рогачева Анастасия Викторовна

Смерть
Неизвестно

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