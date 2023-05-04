Рогачёв Селиверст Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогачев ?
Мать ребёнка: Рогачева Анастасия Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогачев ?
Мать ребёнка: Рогачева Анастасия Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогачев Иван Селиверстович
Мать ребёнка: Рогачева Анастасия Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогачев Василий Селиверстович
Мать ребёнка: Рогачева Анастасия Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогачев Михаил Селиверстович
Мать ребёнка: Рогачева Анастасия Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогачёв Фёдор Селиверстович
Мать ребёнка: Рогачева Анастасия Викторовна
Смерть
Неизвестно