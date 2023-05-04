Рогачев Иван Селиверстович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогачева Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Рогачева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семизорова Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Рогачева ?
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Рогачева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Рогачева ?
Смерть
Неизвестно