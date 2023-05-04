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Рогачев Иван Селиверстович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рогачёв Селиверст Викторович

Мать: Рогачева Анастасия Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогачева Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Рогачева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семизорова Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Рогачева ?

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Рогачева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Рогачева ?

Смерть
Неизвестно

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