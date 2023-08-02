Шаповалов Емельян Никитович
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Пругло (Шаповалов) Параскева Емельяновна
Мать ребёнка: Шаповалова Евфросиния Яковлевна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Шаповалова) Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Шаповалова Евфросиния Яковлевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Шаповалов Роман Емельянович
Мать ребёнка: Шаповалова Евфросиния Яковлевна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Шаповалов Никита Никитович
Мать ребёнка: Шаповалова Евфросиния Яковлевна
Смерть
Неизвестно