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Шаповалов Емельян Никитович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Шаповалов Никита Моисеевич

Мать: Шаповалова Нина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаповалова Евфросиния Яковлевна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Пругло (Шаповалов) Параскева Емельяновна

Мать ребёнка: Шаповалова Евфросиния Яковлевна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Шаповалова) Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Шаповалова Евфросиния Яковлевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Шаповалов Роман Емельянович

Мать ребёнка: Шаповалова Евфросиния Яковлевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Шаповалов Никита Никитович

Мать ребёнка: Шаповалова Евфросиния Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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