Шаповалова Евфросиния Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Пругло Параскева Емельяновна
Отец ребёнка: Шаповалов Емельян Никитович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Шаповалов Емельян Никитович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Шаповалов Роман Емельянович
Отец ребёнка: Шаповалов Емельян Никитович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Шаповалов Никита Никитович
Отец ребёнка: Шаповалов Емельян Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно