Шаповалова Евфросиния Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова Евфросиния Яковлевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Пругло Параскева Емельяновна

Отец ребёнка: Шаповалов Емельян Никитович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Шаповалов Емельян Никитович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Шаповалов Роман Емельянович

Отец ребёнка: Шаповалов Емельян Никитович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Шаповалов Никита Никитович

Отец ребёнка: Шаповалов Емельян Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Емельян Никитович

Смерть
Неизвестно
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