Пругло (Шаповалов) Параскева Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло (Шаповалов) Параскева Емельяновна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Шаповалов Емельян Никитович

Мать: Шаповалова Евфросиния Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Павел Семенович

Рождение ребёнка
18.01.1920

Сын: Пругло Григорий Павлович

Отец ребёнка: Пругло Павел Семенович

Рождение ребёнка
18.02.1922

Сын: Пругло Любовь Павловна

Отец ребёнка: Пругло Павел Семенович

Рождение ребёнка
28.10.1925

Дочь: (Пругло) Мария Павловна

Отец ребёнка: Пругло Павел Семенович

Рождение ребёнка
26.04.1928

Сын: Пругло Василий Павлович

Отец ребёнка: Пругло Павел Семенович

Рождение ребёнка
05.11.1930

Сын: Пругло Павел Павлович

Отец ребёнка: Пругло Павел Семенович

Смерть
Неизвестно

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