Пругло (Шаповалов) Параскева Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1920
Отец ребёнка: Пругло Павел Семенович
Рождение ребёнка
18.02.1922
Отец ребёнка: Пругло Павел Семенович
Рождение ребёнка
28.10.1925
Дочь: (Пругло) Мария Павловна
Отец ребёнка: Пругло Павел Семенович
Рождение ребёнка
26.04.1928
Отец ребёнка: Пругло Павел Семенович
Рождение ребёнка
05.11.1930
Отец ребёнка: Пругло Павел Семенович
Смерть
Неизвестно