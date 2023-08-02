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Пругло Павел Семенович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Пругло Семен Карпович

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло (Шаповалов) Параскева Емельяновна

Рождение ребёнка
18.01.1920

Сын: Пругло Григорий Павлович

Мать ребёнка: Пругло (Шаповалов) Параскева Емельяновна

Рождение ребёнка
18.02.1922

Сын: Пругло Любовь Павловна

Мать ребёнка: Пругло (Шаповалов) Параскева Емельяновна

Рождение ребёнка
28.10.1925

Дочь: (Пругло) Мария Павловна

Мать ребёнка: Пругло (Шаповалов) Параскева Емельяновна

Рождение ребёнка
26.04.1928

Сын: Пругло Василий Павлович

Мать ребёнка: Пругло (Шаповалов) Параскева Емельяновна

Рождение ребёнка
05.11.1930

Сын: Пругло Павел Павлович

Мать ребёнка: Пругло (Шаповалов) Параскева Емельяновна

Смерть
Неизвестно

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