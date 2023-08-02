Пругло Павел Семенович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Пругло Семен Карпович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1920
Мать ребёнка: Пругло (Шаповалов) Параскева Емельяновна
Рождение ребёнка
18.02.1922
Мать ребёнка: Пругло (Шаповалов) Параскева Емельяновна
Рождение ребёнка
28.10.1925
Дочь: (Пругло) Мария Павловна
Мать ребёнка: Пругло (Шаповалов) Параскева Емельяновна
Рождение ребёнка
26.04.1928
Мать ребёнка: Пругло (Шаповалов) Параскева Емельяновна
Рождение ребёнка
05.11.1930
Мать ребёнка: Пругло (Шаповалов) Параскева Емельяновна
Смерть
Неизвестно